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Sahil Güvenlik Komutanlığından yeni tanıtım filmi

ANKARA HABERLERİ  | 05.03.2020 17:04 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığından yeni tanıtım filmi

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, "Gücümüz, azmimiz ve cesaretimiz hiçbir zaman tükenmeyecek" başlığıyla yeni bir tanıtım filmi yayımlandı.

Komutanlığın sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımda, Komutanlığın Türkiye'nin yüz ölçümünün yarısı büyüklüğünde bir sorumluluk alanına sahip olduğu belirtilerek, faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Komutanlığın yaptığı çalışmalardan görüntülerinin de yer aldığı yaklaşık 7 dakikalık paylaşımda, "Denizlerimizde her an göreve hazırız. Gücümüz, azmimiz ve cesaretimiz hiçbir zaman tükenmeyecek." ifadelerine yer verildi.

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Sahil Güvenlikten yeni tanıtım filmi

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