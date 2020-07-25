Sahil Güvenlik küçük Ayaz'ın hayalini gerçekleştirdi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik ekiplerini görüp heyecanlanan Ayaz Kesen'in botları yakından görme isteği gerçek oldu.

İlçeye bağlı Sivrice Koyu açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekiplerin bölgedeki faaliyetlerini gören ve onları heyecanla takip eden 4 yaşındaki Ayaz Kesen, botları yakından görmek istedi.

Bunun üzerine Ayaz'ın ailesi durumu Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına e-posta ile bildirdi.

Ailenin talebini geri çevirmeyen ekipler Ayaz ve ailesini Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına davet etti.

Burada botun dümenine geçen küçük Ayaz'ın hayali gerçek olurken ekipler aileye günün anısına geminin fotoğrafını hediye etti.

