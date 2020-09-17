Sahil güvenlikten Kuşadası plajlarında maske ve sosyal mesafe denetimi

Kuşadası’nda korona virüs salgınına yönelik şehir genelinde yürütülen çalışmaların yanı sıra plajlarda da uygulama devam ediyor.

Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, 32 kilometrelik sahil bandına sahip Kuşadası ile Davutlar ve Güzelçamlı plajlarında salgına karşı yürütülen önlemleri denetliyor ve eğitimde bulunuyor.

Kuşadası sınırları içerisindeki plajları tek tek kontrol eden sahil güvenlik ekipleri, tatilcileri ve plaj çalışanlarını uyararak, bilgilendirmede bulunuyor. Sahil güvenlik ekipleri ayrıca, hem tatilcilerden hem de plaj çalışanlarından hijyen, maske ve mesafe konularında alınan kararlara uymalarını istiyor.

