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Sahil kenarlarına "korona yasağı" uyarısı

İZMİR HABERLERİ  | 07.04.2020 17:47 | Son Güncelleme

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile korona virüsü ile mücadele kapsamında yasaklanan piknik alanları ve sahil kenarları konusunda uyarı yaptı.İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle; mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarları gibi alanlarda; yürümek, koşmak, spor yapmak ve balık tutmak gibi sosyal aktiviteler halk sağlığını korumak amacıyla yasaklanmıştı.Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sahil kenarlarına "korona yasağı" uyarısı

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile korona virüsü ile mücadele kapsamında yasaklanan piknik alanları ve sahil kenarları konusunda uyarı yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle; mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarları gibi alanlarda; yürümek, koşmak, spor yapmak ve balık tutmak gibi sosyal aktiviteler halk sağlığını korumak amacıyla yasaklanmıştı.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Uyarılarda, vatandaşların alınan kararlara riayet etmeleri istendi. Aliağa’nın sahil bandının uzunluğu, mesire alanlarının çokluğu, nüfus hareketlerinin yoğunluğuna dikkat çekilirken, mücadele kapsamında yayımlanan genelgede 7 günü 24 saat belirtilen aktivitelerin yasaklandığı ifade edildi. Vatandaşların alınan karara riayet etmelerinin, toplum sağlığı ve salgının önüne geçilmesi açısından da önem arz edeceği aktarıldı.

Sahil kenarlarına

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