Sahil şeridi boyunca kurulan yapılar kaldırılıyor

Sinop’ta sahil şeridi boyunca beton temeller üzerine kurulan çadır, baraka bungalov tarzı yapılar kaldırılıyor.

Konuyla ilgili Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gelen sahil şeridi boyunca beton temeller üzerine çadır, baraka bungalov tarzı yapıların bulunduğu yönünde talep ve şikayetler doğrultusunda; ’devletin hüküm ve tasarrufu altında’ bulunan söz konusu alanlarda gerekli işlemlerin yapılması yönünde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce Belediye Başkanlığımıza yazı gönderilmiş, gerekli çalışmalar başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.



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