Sahil ve parklarda "koronavirüs sessizliği"

KOCAELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs nedeniyle mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmesinin ardından Zonguldak, Sakarya, Bartın, Düzce ve Kocaeli'deki park ve sahiller boş kaldı.

Kocaeli'de hafta sonları kentin en kalabalık noktası olan ülkenin en büyük sahil parklarından İzmit ilçesindeki Sekapark, en sakin günlerinden birini yaşıyor. Yürüyüş ve spor yapmak için insanların doldurduğu park, bugün adeta sessizliğe büründü. Otoparkların tamamının boş olduğu Sekapark'ta, birkaç güvenlik görevlisi dışında hiç kimse bulunmuyor.

Şehrin işlek cadde ve sokakları da tamamen boşaldı. Bu sokaklardaki işletmelerin büyük kısmının kapalı olduğu görülürken bazı gıda işletmeleri ise paket servis yoluyla müşterilerine hizmet veriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına genel olarak uyan Kocaelililer, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nu kullanan araçların çok büyük bir bölümünü tır ve kamyonlar oluşturuyor.