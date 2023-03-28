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Sahilde patlayan ana ishale hattı borusunun ardından şehir genelinde su kesintisi yaşanacak

28.03.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da bugün Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinden geçen ana isale hattındaki patlamanın ardından il genelinde su kesintisine gidiliyor.

Konuyla ilgili TİSKİ’den yapılan açıklamada "Bugün öğle saatlerinde meydana gelen ana isale hattı arızasına ekiplerimizce kısa sürede müdahalede bulunulmuştur. Ekiplerimiz, alandaki suyun tahliyesini gerçekleştirmenin ardından arıza onarım işlemine başlamış bulunmaktadır. Söz konusu arıza nedeniyle Ortahisar ilçemizin merkez mahallelerinde bu gece saat 00.00’a kadar su kesintisi yaşanacaktır" denildi.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şu şekilde sıralandı:
"Yalıncak, Bulak, Çilekli, Pelitli, Konaklar, Kanuni, 1 ve 2 nolu Bostancı, Kalkınma, Üniversite, Değirmendere, Sanayi, Kaymaklı, Çukurçayır, Kutlugün, İncesu, Esentepe, İskenderpaşa, Kemerkaya, Cumhuriyet, Yenicuma, Gazipaşa, Boztepe, Çarşı, Pazarkapı, Ortahisar, Bahçecik, Beştaş, Çamoba, Yalı, Hızırbey, Kurtuluş, Yenimahalle, Fatih, Yeşiltepe, 1,2 ve 3 nolu Erdoğdu, Soğuksu, Aktoprak, Bengisu, Karşıyaka, Aydınlıkevler, 1 ve 2 nolu Beşirli, Toklu, Akyazı, Gülbaharhatun."

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