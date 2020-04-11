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Sahile ölü Caretta caretta vurdu

ANTALYA HABERLERİ  | 11.04.2020 16:04 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde Patara plajına ölü bir Caretta caretta vurdu.Antalya’nın Kaş ilçesi Patara plajında sahiline ölü bir Caretta caretta kaplumbağası vurdu.

Antalya’nın Kaş ilçesinde Patara plajına ölü bir Caretta caretta vurdu.
Antalya’nın Kaş ilçesi Patara plajında sahiline ölü bir Caretta caretta kaplumbağası vurdu. Şişmiş ve morarmış halde bulunan Caretta carettayı bölgeden geçen bir vatandaş buldu ve sosyal medyadan paylaştı. Vatandaş paylaşımında, "Kumsalın hali içler acısı, bu Caretta caretta kumsalda ölü. Her yer çöp pislik içinde. İnsanın içi acıyor böyle bir güzelliğin haline. Hazır kimseler yokken temizlense" ifadelerinde bulundu.
Paylaşımı gören Kaş Belediye ekipleri ölü kaplumbağayı bulunduğu yerden aldı.

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