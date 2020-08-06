Şahin, çocuklara kendi elleriyle maskelerini taktı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ziyarette bulunduğu Narlıtepe, Fırat ve İncilikaya Mahallesi’ndeki çocuklara yaş gruplarına göre özel tasarlanmış maskeleri kendi elleriyle taktı, ellerine dezenfekte sıktı. Temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle mahalle dolaşarak, kentte yaşanan sorunları yerinde görme fırsatı bulmak ve talepleri almak için mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Şahinbey İlçesi’nde bulunan Narlıtepe, Fırat ve İncilikaya Mahalleleri’ne gitti, yürütülen çalışmaları yerinde gözlemledi. Mahalle Muhtarları ile görüşen Başkan Fatma Şahin, yolda gördüğü çocuklara yeni tip Koronavirüs (COVID-19) Salgını’na karşı en önemli tedbir olarak görülen temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda nasihat verdi, çocuklara göre tasarlanmış maskeleri kendi elleriyle taktı, dezenfekte ve hijyen paketi hediye etti.

Şahin, bekçi talebi için gerekli makamlarla görüştü

Mahalle muhtarları ile ofislerinde görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahallelerin ortak yararlanabileceği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) binası için düşünülen yer için planlama yapılacağını söyledi. Mahallede artan hırsız olaylara değinip tedbirlerin arttırılması için yardım isteyen Narlıtepe Mahalle Muhtarı Faruk Damar’ın isteğini geri çevirmeyen Başkan Fatma Şahin, ilgili makamlarla iletişime geçerek bekçilerin eğitimlerinin tamamlanmasından sonra devriyelere başlayacaklarını söyledi. Öte yandan mahalle muhtarları, bütün sıkıntılara ivedilikle cevap verildiğini aktararak, ilgi ve hızlı çözümden dolayı Başkan Şahin ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

