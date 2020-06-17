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Şahin, çocuklara verdiği bisiklet sözünü tuttu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.06.2020 12:20 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, daha önce yaptığı Akdere Mahalle ziyaretinde maskesini takan ve hijyen kurallarına uyan çocuklar için verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi.Yeni normalleşme süreciyle birlikte vatandaşın sıkıntılarını dinlemek ve sorunları yerinde görmek amacıyla düzenli aralıklarla sürdürdüğü mahalle ziyaretlerine devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçtiğimiz günlerde gittiği Akdere Mahallesi’nde yeni normallere uyan çocuklar için müjdelediği bisiklet hediyesini, maskesini takan, hijyen kurallarına uyan 7 çocuğa ulaştırdı.

Şahin, çocuklara verdiği bisiklet sözünü tuttu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, daha önce yaptığı Akdere Mahalle ziyaretinde maskesini takan ve hijyen kurallarına uyan çocuklar için verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi.
Yeni normalleşme süreciyle birlikte vatandaşın sıkıntılarını dinlemek ve sorunları yerinde görmek amacıyla düzenli aralıklarla sürdürdüğü mahalle ziyaretlerine devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçtiğimiz günlerde gittiği Akdere Mahallesi’nde yeni normallere uyan çocuklar için müjdelediği bisiklet hediyesini, maskesini takan, hijyen kurallarına uyan 7 çocuğa ulaştırdı. Özellikle pandemiye karşı ulusal anlamda verilen mücadelenin kalıcı hale gelmesi için her fırsatta koruyucu önleyici tedbirlerin hayati önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Fatma Şahin, çocuklarla olan sohbetinde sosyal mesafe ve kişisel bakım tedbirlerine de değinmişti.
Öte yandan çocuklarda pandemiye karşı hassasiyet oluşturmak adına verilen bisiklet sözünün yanında tişört ve termos bardak da hediye edildi.

Şahin, çocuklara verdiği bisiklet sözünü tuttu

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