Şahin, "Kırsal alandaki gelişme ülkenin kalkınmasında etkili olacak"

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında yürütülen projeleri yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Kırsal alanlarda yaşanacak ilerlemeler ülkemizin tamamının kalkınmasında çok büyük etkilere sahip olacaktır" dedi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülen projelerin sürdürülebilirliğini yerinde tespit etmek ve yatırımcılarla bilgi alışverişinde bulunmak üzere İl Müdürü Mustafa Şahin ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mesut Erer tarafından yatırım alanları ziyaret edilmeye devam ediyor.

Tomarza ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının 2018 yılında 615 bin TL hibe desteği ile çekirdek işleme ve paketleme tesisi kurarak bölgedeki kabak çekirdeği ve ay çekirdeği üretimine katma değer sağlayan Tekin Doğan’a ait tesiste incelemelerde bulunan İl Müdürü Mustafa Şahin; “Tarımsal desteklemelerin başlıca amacı ulusal alanda kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Bu nedenle kırsalda gelişme; kırsalın sahip olduğu fiziki ve insan kaynaklarının verimli kullanımına ve bu kaynaklardan elde edilen ürünlerin miktar ve kalite yönündeki pozitif değişimlerine bağlı bulunmaktadır" dedi.

Şahin, "Kırsal alanlarda yaşanacak ilerlemeler ülkemizin tamamının kalkınmasında çok büyük etkilere sahip olacaktır. Devlet desteklerini düzenleyen teşvik politikalarının en önemli amaçlarından birisi ülkenin, kırsal bölgeleri ile diğer bölgeleri arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak ve bu bölgelere yatırım yapılmasını özendirmektir. Kırsal alanda tarım ve hayvancılık konularında yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımızı bilgilendirmek ve yatırım konularında yönlendirmek için Müdürlüğümüzde Yatırımcı Danışma Ofisi oluşturduk. Yatırımcılarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” diye konuştu.

