Şahin “Türk Polis Teşkilatı’nın 175. Yılı kutlu olsun”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin Türk Polis Teşkilatı’nın 175. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında; “Kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir rol oynayan polisimiz milletin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü eylem ve girişimin de karşısında durmuştur. İçinde bulunduğumuz bu zor zamanda salgınla sadece ilgili kurumlar değil Polis teşkilatımız başta olmak üzere tüm güvenlik güçlerimiz de büyük bir sorumluluk örneği göstererek sahada gece gündüz demeden çalışmaktalar. Polis teşkilatımızın ve güvenlik güçlerimizin bu çalışmaları takdire şayandır. Görevlerini en iyi şekilde icra eden ve bu uğurda şehit olan emniyet mensuplarımızı saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 175’inci kuruluş yıldönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

