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Şahin, yapımına devam edilen millet bahçesi projesini inceledi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.09.2020 13:00 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent merkezinde yapımına devam edilen Gaziantep Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.Proje kapsamında inşaatı süren 570 araç kapasiteli otopark alanı hakkında bilgi alan Başkan Fatma Şahin, inşaatın nihayete ermesiyle kent merkezinde yer alan tarihi müzelere, kültürel miraslara yönelik ziyaretçi sayısının da artacağını söyledi.Gaziantep’te, yıllarca tarihi maçlara ve spor müsabakalarına ev sahipliği yapmasının ardından yıkılan Kamil Ocak Stadyumu ve Kapalı Spor Salonu’nun yerine yapımına başlanılan Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları hız kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent merkezinde yapımına devam edilen Gaziantep Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.
Proje kapsamında inşaatı süren 570 araç kapasiteli otopark alanı hakkında bilgi alan Başkan Fatma Şahin, inşaatın nihayete ermesiyle kent merkezinde yer alan tarihi müzelere, kültürel miraslara yönelik ziyaretçi sayısının da artacağını söyledi.
Gaziantep’te, yıllarca tarihi maçlara ve spor müsabakalarına ev sahipliği yapmasının ardından yıkılan Kamil Ocak Stadyumu ve Kapalı Spor Salonu’nun yerine yapımına başlanılan Gaziantep Millet Bahçesi çalışmaları hız kazandı. Gelinen son noktayı görmek amacıyla inşaat alanına ziyarette bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kente yeşil alan kazandırmasının yanında turizm potansiyelini de artıracak proje hakkında bilgi aldı, çalışmaları yerinde gördü.
Proje kapsamında 57 bin 485 metrekarelik alana sahip olan millet bahçesinde, 31 bin 506 metrekarelik yeşil alan planlaması çerçevesinde; 676 adet yapraklı ağaç, 385 adet ibreli ağaç, 10 bin 42 adet çalı, 4 bin 624 adet yer örtücü ve sarıcı türü olmak üzere toplamda 15 bin 727 adet ağaç ve çalı bulunacak. Bunun yanı sıra 570 araç kapasiteli otopark, bin 760 metrekarelik alanda da GASMEK ve Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) yer alırken bin 300 metrekarelik alana kütüphane ve millet kıraathanesi yapılacak. Ayrıca toplamda 29 adet olacak 25 ila 90 metrekare arasında çeşitli büyüklüklerde dükkanlar oluşturulacak.

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