YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şahinbey Ampute şampiyonluğa koşuyor

Şahinbey Ampute şampiyonluğa koşuyor

18.05.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Konya Engelliler Gücü Spor’u 5-1 yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Antalya’da oynanan mücadele Konya Engelliler Gücü Spor Takımı’nı 5-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Şahinbey Ampute, maçın ilk yarısını 3-0 önde sonlandırdı. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan mavi-beyazlı ekip, rakibini 5-1 mağlup etti.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takım Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetle ligdeki iddialarını ortaya koyduklarını belirterek, “Farklı galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Sezon başında söylediğim gibi, oyuncu grubumuz ile şampiyonluğa koşuyoruz. Aldığımız farklı galibiyette buna bir ışıktır. Alınan bu galibiyeti Fahri Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na hediye diyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GİBTÜ’den teknoloji paneliGİBTÜ’den teknoloji paneli
Manisa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandıManisa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
İpsala Sınır Kapısı yakınındaki tır parkında çalışmalar tamamlanıyorİpsala Sınır Kapısı yakınındaki tır parkında çalışmalar tamamlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Mayıs Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:13
Öğle
12:32
İkindi
16:21
Akşam
19:40
Yatsı
21:11

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Perşembe

Irem eczanesi
Sehitkamil
Ertürk eczanesi
Sehitkamil
Mervesehir eczanesi
Sehitkamil
Bogaziçi eczanesi
Sehitkamil
Alev eczanesi
Sahinbey
Erol dai eczanesi
Sahinbey
Degirmiçem bilim eczanesi
Sehitkamil
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.