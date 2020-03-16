YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Şahinbey Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda, sosyal tesislerde ve camilerdeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürmeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda, sosyal tesislerde ve camilerdeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürmeye devam ediyor. Tüm dünyayı saran korona virüse karşı hükumetin almış olduğu önleyici tedbirlerin yanı sıra Şahinbey Belediyesi ekipleri de dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Tüm alanlar dezenfekte ediliyor
Şahinbey Belediyesi, vatandaşların kullandığı sosyal tesisleri, spor tesislerini, camileri, parkları ve vatandaşların sık kullandığı birçok alanı hijyen işlemlerinden geçirdi.
“Ekipler aralıksız çalışıyor”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak daha önce düzenli olarak yaptığımız temizlik çalışmalarını korona virüs salgınından sonra dezenfekte çalışmalarını arttırarak sürdürüyoruz. Şahinbey ilçesinde vatandaşlarımız tarafından sık kullanılan alanları dezenfekte ederek, tedbirlerimizi alıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da tedbirini alarak hijyen konusunda hassas olmaları gerekiyor. Hijyen anlamında tedbirlerini almalarını istiyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan tır şarampole çıktı: 1 yaralı

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Şaphane’de Korana virüs önlemleri

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:33
Öğle
12:44
İkindi
16:07
Akşam
18:45
Yatsı
20:00

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Anteplioğlu Eczanesi
Sehitkamil
Demir Eczanesi
Sehitkamil
Fıstıklık Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
Koru Eczanesi
Sehitkamil
Kuzucu Eczanesi
Sehitkamil
Aydıner Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Ak Parti’de Yeni İcra Kurulu Değişikliği

Ak Parti’de Yeni İcra Kurulu Değişikliği

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.