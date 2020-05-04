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Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.05.2020 16:39 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1.

Şahinbey Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, korona virüsü tedbirleri uygulanarak Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.
Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 18 maddenin 7’si İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 4’ü Plan Bütçe Komisyonuna, 4’ü teklif karar olarak gündeme alınırken, 1’i Tarife Komisyonuna sevk edildi. 2 madde oy birliği ile bir sonraki mecliste görüşülmek üzere oy birliğine sunulurken, Gündem dışı bir madde ise oy birliği ile kabul edilerek Divan seçimi yapıldı.
Mecliste seçim
Şahinbey Belediye Meclis Başkanlık Divanında ve Encümen Üyeliği görevlerinde boşalma olması nedeniyle yerlerine yeni üye seçimi yapılırken, görev süresi dolan komisyon üyeleri yerine de yeni üye seçimi yapıldı.
Divan Katipliği Asil Üyeliğine Mehmet Yaşar Göktürk, Şükran Yılmaz, Divan Katipliği Yedek Üyeliğine Fetullah Genç, Hüseyin Deveci, Encümen Üyeliğine ise Emine Ayaz, Halil Karakuş ve Ali Koçarslan seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeliğine Cuma Güzel, Ahmet İnal, Muzaffer Çolak, Özkan Alpaslan, Yılmaz Kireç, Plan Bütçe Komisyon Üyeliğine Sait Şahin, Mehmet Cevat Ensari, Ali Bayram Özkardemli, Abdullah Bedirhanoğlu, Hasan Şencan, Taife Komisyon Üyeliğine Aslettin Yıldız, Gamze Gül Günsoy, Mehmet Akıncıoğlu, Hanifi Kızılbağ, Hasan Türk, Çevre ve Temizlik Komisyonu Üyeliğine Nebi Kaplan, Şıh Mehmet Öztürk, Hilmi Öztürk, Alpaslan Yıldırım, Mahmut Demirel, Eğitim Gençlik Spor Komisyonu Üyeliğine Halil Uğur, Hamit Kiraz, Ayşe Nur Mirkelam, İlker Kızıklı, Uğur Kalkan, Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliğine Mustafa Kemal Töremişoğlu, Murat Kemal Titiz, Mustafa Kaplan, Memik Since, Hurşit Besle Kırsal Kalkınma Komisyonu üyeliğine Bekir Aslan, Salih Bük, Bedia Darıcılar, Halil Beyazay ve Hasan Türk seçildi.
Şahinbey Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. oturum toplantısını 07 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

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