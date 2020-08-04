Şahinbey Belediyesi meclis toplantısı gerçekleşti

Gaziantep Şahinbey Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısınınım 1.oturumu belediye toplantı salonunda gerçekleşti.

Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 14 maddenin 4’ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 5’i Plan Bütçe Komisyonuna, 2 madde ise teklif karar olarak, 3 madde de ise komisyonlara süre verilmesine karar verilirken, 2 madde ise gündem dışı oylanarak Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Meclisin Ağustos ayı 2. oturum toplantısına, 7 Ağustos Cuma günü saat 16.00’da yapılmak üzere son verildi.

