Şahinbey Belediyesi Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor

Şahinbey Belediyesi, 2016 yılında başlattığı “Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden” projesiyle Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor.

İlk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde askerlere dağıtımı yapılan malzemeler, askere gidecek gençlerden yoğun ilgi gördü. Gaziantep geneline yayılan proje kapsamında askerlerin ihtiyaç duyacağı 25 farklı malzeme içeren yol çantasının dağıtımını sürdüren Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar 31 bin 759 askere, asker çantasından dağıttı.

“Mehmetçiğimizin yanındayız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ve bu projeler içerisinde bulunan, “Uğurlar Ola Mehmedim Yol Çantanız Bizden” projesiyle binlerce Mehmetçiğe asker çantası verdiklerini belirtti. Tahmazıoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Vatanımızın bekası için ülkemizin dört bir yanında nöbet tutan Mehmetçiklerimize küçük bir hediye olarak gördüğümüz içerisinde 25 çeşit malzemenin bulunduğu asker çantası dağıtımımız sürüyor. 2016 yılının Ekim ayında başlattığımız projeye yoğun ilgi olması nedeniyle projemizi sürdürdük. Dağıtımını sürdürdüğümüz çantalarda askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Vatanımızın bekası için evlerinden, ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür

Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi’ne gelerek kendilerine verilen hediye çantaları alan Mehmetçikler, Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Şahinbey Belediyemizin askerlerimize vermiş olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi’ne gelerek çantamızı aldık. Belediyemizin bu hizmeti bizleri gururlandırdı. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu hem vatandaşın hem de askerimizin yanında. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

