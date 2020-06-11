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Şahinbey Belediyesi meralara su kuyusu açıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.06.2020 15:04 | Son Güncelleme

Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine vermiş olduğu destekle şehir ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Şahinbey Belediyesi, 11 köye su kuyusu açarak hayvan yetiştiricilerine desteğini sürdürüyor.Çiftçilere buğday-arpa, gübre, zeytin-fıstık fidanı ve hayvan yetiştiricileri içinde canlı hayvan dağıtımı gerçekleştiren Şahinbey Belediyesi, hayvan yetiştiricilerinin, hayvanlarının kırsal arazide su bulabilmeleri için 11 köyde su kuyusu açıyor.

Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine vermiş olduğu destekle şehir ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Şahinbey Belediyesi, 11 köye su kuyusu açarak hayvan yetiştiricilerine desteğini sürdürüyor.
Çiftçilere buğday-arpa, gübre, zeytin-fıstık fidanı ve hayvan yetiştiricileri içinde canlı hayvan dağıtımı gerçekleştiren Şahinbey Belediyesi, hayvan yetiştiricilerinin, hayvanlarının kırsal arazide su bulabilmeleri için 11 köyde su kuyusu açıyor. Şahinbey Belediyesi yaptığı bu projelerle şehir ve ülke ekonomisine önemli destek sağlamış oluyor.

11 adet su kuyusu açılıyor
Hayvan yetiştiricileri içinde kırsal alanlarda 11 su kuyusu açarak, hayvanların su ihtiyacının da karşılanmasını sağladıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Hayvan yetiştiricilerimize desteğimiz devam ediyor. Şimdide meralarımızda hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılamak amacıyla bu alanlara sondaj ile su kuyusu açıyoruz. Buradan çıkacak suyu inşallah güneş enerjisi panelleri ve yalaklar yapmak suretiyle hayvanlarımızın buralarda yayılmasını, su içmesini sağlamış olacağız. 11 tane meramızda şu anda bu çalışmamız devam ediyor. İnşallah hepsini kısa bir sürede tamamlayıp, bu yaz döneminde hayvanların su ihtiyacını karşılamış olacağız” dedi.

"Allah başkanımızdan razı olsun"
Bağlarbaşı köyü sakinlerinden Mehmet Duran, köyde önemli bir sorunun ortadan kalktığını belirterek, “Köyümüzde küçükbaş hayvanımız baya fazla ve su ihtiyacımız vardı. Hayvanlarımızın su ihtiyacını traktörlerimizin tankerleri ile su taşıyıp karşılıyorduk. Bu taşıma sırasında kazalar yaşanıyordu. Ancak bu su kuyusunun olması bizler için büyük avantaj. Böylece kazalar yaşanmadan sürülerimiz kilometrelerce yürümeden su ihtiyacını karşılamış olacak Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Hayvanların su kuyusu sayesinde sürekli merada kalıp daha iyi besleneceğini belirten Mehmet Emin Şeker, “Sürülerimiz meralarda yayıldıktan sonra su ihtiyacını karşılamak için kilometrelerce yürümeyecek. Su ihtiyacını yerinde karşılayacak ve daha iyi gelişecek. Başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Meralarda yayılan hayvanların su ihtiyacının karşılanmasını büyük bir memnuniyetle karşılayan Ali Dönmez, “Su hayattır. İnsanlar dahi bu sıcaklarda su ihtiyacını karşılamak için ellerinde su şişeleri ile geziyor. Bu hayvanlar meralarda yayıldıkları sırada sürekli suya ihtiyaç duyuyor. Yapılan bu proje çok önemli 11 köye su kuyusu açılarak hayvancılığa önemli bir destek sağlanmış oluyor. Bizler bu alanları yeşillendirerek bu anlamda bizlerde elimizi taşın altına koyacağız. Bizlere böyle bir hizmeti sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederim” dedi.
Yıllardır traktörlere bağlanan tankerler ile hayvanların su ihtiyacının karşılandığını belirten Bilal Şahin, “Yapılan hizmet hem üretime hem de hayvancılıktaki kaliteyi üst düzeye çıkaracak. Yıllardır hayvanlarımızı tankerlerle taşıdığımız sularla suluyorduk. Ancak açılan bu kuyular hayvancılığa önemli bir destek sağlamış olacak. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

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