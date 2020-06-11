Şahinbey Belediyesi meralara su kuyusu açıyor

Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine vermiş olduğu destekle şehir ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Şahinbey Belediyesi, 11 köye su kuyusu açarak hayvan yetiştiricilerine desteğini sürdürüyor.

Çiftçilere buğday-arpa, gübre, zeytin-fıstık fidanı ve hayvan yetiştiricileri içinde canlı hayvan dağıtımı gerçekleştiren Şahinbey Belediyesi, hayvan yetiştiricilerinin, hayvanlarının kırsal arazide su bulabilmeleri için 11 köyde su kuyusu açıyor. Şahinbey Belediyesi yaptığı bu projelerle şehir ve ülke ekonomisine önemli destek sağlamış oluyor.

11 adet su kuyusu açılıyor

Hayvan yetiştiricileri içinde kırsal alanlarda 11 su kuyusu açarak, hayvanların su ihtiyacının da karşılanmasını sağladıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Hayvan yetiştiricilerimize desteğimiz devam ediyor. Şimdide meralarımızda hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılamak amacıyla bu alanlara sondaj ile su kuyusu açıyoruz. Buradan çıkacak suyu inşallah güneş enerjisi panelleri ve yalaklar yapmak suretiyle hayvanlarımızın buralarda yayılmasını, su içmesini sağlamış olacağız. 11 tane meramızda şu anda bu çalışmamız devam ediyor. İnşallah hepsini kısa bir sürede tamamlayıp, bu yaz döneminde hayvanların su ihtiyacını karşılamış olacağız” dedi.