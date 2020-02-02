Şahinbey Belediyesi Rafadan Tayfa Müzikalini çocuklarla buluşturdu

Şahinbey Belediyesi karne hediyesi olarak çocukların büyük beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa Müzikalini Gaziantepli çocuklarla buluşturdu.

Şahinbey Belediyesi, özellikle çocukların büyük beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa Müzikali “Türkiye’dir Burası” isimli gösteriyi Gaziantepli çocuklarla buluşturdu. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılan gösterinin ilk seansı 15.00’da, ikinci gösterimi ise 19.00’da sahnelendi.

"Türkiye anlatıldı"

TRT Çocuk ’ta yayınlanan “Rafadan Tayfa” adlı çizgi film “Türkiye’dir Burası” adlı çocuk müzikaliyle Gazianteplilerle buluştu. “Eğer güzel ülkemizi daha önce hiç görmemiş bir kişiye anlatmak isteseniz ne yapardınız” sorusuyla maceraya atılan Akın ve arkadaşlarının yaşadıklarını anlatıldı. Müzikalde, Türkiye’nin güzelliklerini en doğal haliyle görüp, gelenekleri, kültürü ve değerlerini samimilikle, özgün şarkılar ve müziklerle seyirciye sunuldu. Aileleriyle beraber Müzikale gelen çocuklar doyasıya eğlendi.

