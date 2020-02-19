YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şahinbey Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Şahinbey Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.02.2020 16:18 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Şahinbey İlçesi’nin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.Şahinbey Belediyesi, soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına yetişti.

Şahinbey Belediyesi kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Şahinbey İlçesi’nin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.
Şahinbey Belediyesi, soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına yetişti. Şahinbey Belediyesi, sokak havyalarının zor durumda kalmamaları için ilçenin 18 noktasına, 19 adet kedi evi, 20 noktasına 25 adet kuş yemliği, 15 noktasına 92 adet kuş yuvası, 19 noktasına 19 çift kedi suluk ve yemliği yaptı.
Sokak hayvanları bizlere emanet
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sokaktaki havanlar için barınak ve yem dağıtımı yaptıklarını belirterek, “Sokak hayvanlarımız için onlara yem dağıtıyoruz. Kediler için parklarımıza ve değişik noktalara su kabı ve yem kabı koyduk. Kuşlar için kuş evleri yaptık. Bu uygulamamızı gittikçe yaygınlaştıracağız. Yaralı hayvanlar için ise Büyükşehir Belediyemizin hayvan barınağı bulunuyor. Yaralı hayvanları oraya götürüyoruz. Şahinbey İlçemizde sokak hayvanları için yoğun ve geniş çaplı bir çalışma sergiliyoruz. Sokak hayvanları soğuk kış günlerinde aç ve açıkta kalmaması için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca vatandaşlarımız da evlerinin önüne veya uygun yerlere soğuk hava şartlarında sokak hayvanlarının ve kuşların aç kalmaması için gıda artıklarını bırakarak bu hayvanların beslenmelerine yardımcı olmalarını istiyorum. Bu emaneti hep birlikte en iyi şekilde korumamız gerekmektedir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

İş adamı Aziz Demir’in acı kaybı

İş adamı Aziz Demir’in acı kaybı

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:09
Öğle
12:49
İkindi
15:52
Akşam
18:20
Yatsı
19:35

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Asay Eczanesi
Sehitkamil
D. Bilim Eczanesi
Sehitkamil
Fıstıklık Eczanesi
Sehitkamil
İrem Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Umut Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.