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Şahinbey Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

01.02.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Şahinbey Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumu yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti.

Şahinbey Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.
Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumu yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 7’si İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 3’ü Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilirken, 1 madde üzerinde çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci oturumu toplantısı 4 Şubat 2021 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

Şahinbey Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

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