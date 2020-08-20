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Şahinbey Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında ilçe genelinde korona virüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.İçişleri Bakanlığı’nın kontrollü sosyal hayat döneminde ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla başlattığı denetimler kapsamında Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri de çalışma yaptı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında ilçe genelinde korona virüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı’nın kontrollü sosyal hayat döneminde ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla başlattığı denetimler kapsamında Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri de çalışma yaptı. Zabıta ekipleri, korona virüs nedeniyle ilçede bulunan fırın, kasap, market ve lokantalarda eldiven, maske ve hijyen denetimi yaparak esnafa daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundular.
“Tedbiri elden bırakmayalım”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, maske, mesafe ve temizlik konusunda yaptıkları denetimleri sürdüreceklerini belirterek, "İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bir yandan dezenfekte çalışmaları yaparken diğer taraftan da Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmamamız gerekiyor. Üç kurala istisnasız uyalım. Hijyen, maske ve sosyal mesafe. Salgınının yayılmasını engellemek, hemşehrilerimizin sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak için vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı yasak konusunda daha duyarlı olmaya davet ettik. Kurallara uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Tedbiri asla elden bırakmayalım. Vaka sayısındaki artışı hep beraber durdurabiliriz” diye konuştu.

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