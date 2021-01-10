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Şahinbey Belediyesi temizlik araçları filosunu güçlendirdi

10.01.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Şahinbey Belediyesi’nin daha temiz ve daha yeşil Şahinbey hedefiyle sürdürdüğü çalışmalarda kullanılmak üzere 28 adet 2 m3’lük yol süpürme aracı alarak araç filosunu güçlendirdi.Şahinbey Belediyesi, Şahinbey İlçesi’ndeki vatandaşların daha temiz ve yaşanılabilir bir ortamda yaşayabilmeleri için 28 adet 2 m3’lük yol süpürme makinası alarak temizlik için kullanılan araç sayısını 100’e çıkarttı.

Şahinbey Belediyesi’nin daha temiz ve daha yeşil Şahinbey hedefiyle sürdürdüğü çalışmalarda kullanılmak üzere 28 adet 2 m3’lük yol süpürme aracı alarak araç filosunu güçlendirdi.
Şahinbey Belediyesi, Şahinbey İlçesi’ndeki vatandaşların daha temiz ve yaşanılabilir bir ortamda yaşayabilmeleri için 28 adet 2 m3’lük yol süpürme makinası alarak temizlik için kullanılan araç sayısını 100’e çıkarttı. Yeni alınan araçlar ile Şahinbey’de şehir turu atan Şahinbey Temizlik İşleri ekipleri vatandaşların ilgi odağı oldu.
Daha temiz bir Şahinbey için
Daha temiz ve yaşanılabilir bir Şahinbey için yola çıktıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu günlerde zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tüm Dünya’da yaşanan Korana virüs sebebiyle ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, gece gündüz demeden ana caddelerimizi, sokaklarımızı ve mahallelerimizi temizliyor. Her şey vatandaşlarımızın sağlığı ve geleceği için yapıyoruz. Temizlik işlerinde çalışan ekiplerimizin verimini arttırmak için 28 adet 2 m3’lük yol süpürme makinaları aldık. Temizlik konusunda oldukça hassas davranıyoruz. Sadece Temizlik İşleri’nde kullanılan araç sayımızı arttırmakla kalmıyor temizlik projeleri de yapıyoruz. Kapsının önünü temiz tutan vatandaşlarımıza temizlik seti hediye ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız Yeşil Düdük Projemizle okullardaki öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza temizlik bilincinin ve sorumluluğunun aşılanması yönünde çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu anlamda yeni çalışmalar ve projeler yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Şahinbey’in daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla turizmden, çevreye ve sosyal projelere kadar her alanda hizmetlerini arttırarak sürdüren Şahinbey Belediyesi, bir taraftan araç filosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Yeni aldığı 28 adet 2 m3’lük yol süpürme makinaları ve diğer temizlik araçları ile sazlı sözlü şehir turu atan Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonunu sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde geçiren vatandaşlar Şahinbey Belediyesi şarkılarla tanıttığı araçları balkondan izleyerek, el sallayıp cep telefonları ile çektiler.

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