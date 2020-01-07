YURTHABER
  4. Şahinbey Belediyesi vatandaşın rahatı için çalışıyor

Şahinbey Belediyesi vatandaşın rahatı için çalışıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi 2009 yılından bu yana yeni mahalleler de dahil 10 milyon 217 bin 644 metrekare asfalt ve 4 milyon 30 bin 786 metrekare kilit taşı çalışması yaptı.Her yıl yaptığı asfalt çalışmalarını arttırarak devam eden Şahinbey Belediyesi, halkın yaşamını kolaylaştırma adına asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi 2009 yılından bu yana yeni mahalleler de dahil 10 milyon 217 bin 644 metrekare asfalt ve 4 milyon 30 bin 786 metrekare kilit taşı çalışması yaptı.

Her yıl yaptığı asfalt çalışmalarını arttırarak devam eden Şahinbey Belediyesi, halkın yaşamını kolaylaştırma adına asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Bazı caddelerdeki kilit taşlarını sökerek sıfır asfalt kaplama yapan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bozuk olan yollarda da yeni asfalt kaplama yapımı gerçekleştirdi. Şahinbey Belediyesi 2009 yılından bu yana yeni mahalleler de dahil 10 milyon 217 bin 644 metrekare asfalt ve 4 milyon 30 bin 786 metrekare kilit taşı yapmış oldu.
"Vatandaşa hizmet için varız"
Yapılan bir çok asfalt ve kilit taşı çalışmalarını inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Göreve başladığımız günden bu yana vatandaşa hizmet etmek için burada olduğumuzu her zaman dile getirdik. Bu bağlamda halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve yaşamlarını kolaylaştırma adına belediye olarak birçok alanda hizmet sunuyoruz. Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğümüz sadece 2009 yılından bu yana 10.217.644.67 m2 asfalt 4.030.786.00 m2 kilit taşı çalışması gerçekleştirdi. Belediye olarak amacımız vatandaşlarımızın yaşam alanlarını daha kaliteli hale getirerek yaşanılabilir alanlar sunmak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda amacımız belediye olarak vatandaşlarımıza tüm imkanlarımız dahilinde hizmet vermek” dedi.
Vatandaş çalışmalardan memnun
Vatandaşlar, Şahinbey Belediyesi’nin yapmış olduğu asfalt çalışmalarından memnun olduklarını Şahinbey Belediyesi’nin sadece asfalt noktasında değil diğer tüm alanlarda kendilerine gerekli hizmeti sunduğunu ifade ederek, "Sağ olsun Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, mahallelerimize semt pazarı ve sosyal tesis yaptı. Temizlik hizmetlerini düzenli bir şekilde alıyoruz. Asfalt çalışmalarımız ise son sürat devam ediyor. Başkanımıza bu değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an! 3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!
Coşkun Sabah gazeteciler için sahne alacakCoşkun Sabah gazeteciler için sahne alacak
Cemil Alevli Koleji mezunları dünya ÜniversitelerindeCemil Alevli Koleji mezunları dünya Üniversitelerinde
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:41
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Açelya Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Huzur Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Bozdoğan Eczanesi
Sahinbey
Deniz Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Gaziantep'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 11 kilogram esrar ele geçirildi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Kablo hırsızları yakalandı

Kablo hırsızları yakalandı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.