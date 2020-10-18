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Şahinbey Belediyesi Yavuzeli’ne 130 bin metrekare yol yapacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.10.2020 14:17 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi, Yavuzeli İlçesi’nin kilit taşı ihtiyacını karşılamak için Yavuzeli Belediyesi ile protokol imzaladı.Nurdağı ve Araban ilçelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik protokol imzalayan Şahinbey Belediyesi, Yavuzeli Belediyesi’yle ilçenin kilit taşı ihtiyacının karşılanması için protokol imzaladı.

Şahinbey Belediyesi Yavuzeli’ne 130 bin metrekare yol yapacak

Şahinbey Belediyesi, Yavuzeli İlçesi’nin kilit taşı ihtiyacını karşılamak için Yavuzeli Belediyesi ile protokol imzaladı.
Nurdağı ve Araban ilçelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik protokol imzalayan Şahinbey Belediyesi, Yavuzeli Belediyesi’yle ilçenin kilit taşı ihtiyacının karşılanması için protokol imzaladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’yla protokol imzalayan Yavuzeli Belediye Başkanı Kemal Sakaroğlu çalışmaların biran önce yapılacağı müjdesini verdi.
130 bin metrekare kilit taşı döşenecek
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yavuzeli İlçesi’nin köylerine kil taşı yapılacağını belirterek, “Yavuzeli Belediye Başkanımız Kemal Sakaroğlu ile birlikte Yavuzeli İlçemizin özellikle köylerinde kilittaşı ihtiyacının yapımıyla ilgili protokol imzaladık. Yavuzeli İlçemiz de ihtiyaç duyulan alanlara 130 bin metrekare kilit taşı döşeme çalışması yapacağız. Bu çalışmayla Yavuzeli İlçemizin tüm köylerindeki kilit taşı ihtiyacı tamamlanmış olacak. Yapılacak bu çalışmanın Yavuzeli ilçemize hayırlı olmasını diliyorum ” dedi.
“Şahinbey Belediyesi bizlere her zaman destek oldu”
Yavuzeli Belediye Başkanı Kemal Sakaroğlu, Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun her zaman kendilerine destek olduğunu belirterek “Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanımızın Yavuzeli’nde büyük emekleri var. Ne zaman başımız dara düşüp kendisinden yardım istesek her zaman ilçemizin yanında olmuştur. Geçen dönemde Yavuzeli İlçemize kilit taşı ve sıcak asfalt çalışması yaptırarak, Yavuzeli merkezde birçok caddemizi ve sokağımızı çamurdan kurtarmıştı. Şimdi yine Yavuzeli İlçemizin köylerine 130 bin metrekare’lik kilit taşı çalışması yapılması için bize destek oluyor” diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi Yavuzeli’ne 130 bin metrekare yol yapacak

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