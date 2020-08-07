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Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri Kurban Bayramı’ndan sonrada ilçedeki iş yerleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Yapılan denetimlerde gıda üretimi yapan yerler, depolama alanları, satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihleri, saklama koşulları ve kuaförlerde uyulması gereken kurallar ekiplerce titiz bir şekilde kontrol ediliyor.“Kurallara uymalıyız”Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekiplerin sürekli görev başında olduğunu belirterek, “İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için pek çok çalışma yürütüyoruz.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri Kurban Bayramı’ndan sonrada ilçedeki iş yerleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Yapılan denetimlerde gıda üretimi yapan yerler, depolama alanları, satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihleri, saklama koşulları ve kuaförlerde uyulması gereken kurallar ekiplerce titiz bir şekilde kontrol ediliyor.
“Kurallara uymalıyız”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekiplerin sürekli görev başında olduğunu belirterek, “İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bir yandan dezenfekte çalışmaları yaparken diğer taraftan da Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle, ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şahinbey Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerimiz 365 gün 24 saat aralıksız bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Yapmış olduğumuz denetimler halkımızın daha sağlıklı ürünlere ulaşabilmeleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için yapılıyor. Korona virüsünden dolayı hijyen kurallarına daha dikkat edilmesi gerekiyor. İlçemiz genelinde denetimlerimiz ve ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmalarımız devam edecek. Halkın sağlığı her şeyden önemli. Onun için hep birlikte ülkemizde ve dünyada hızlıca yayılan bu salgına karşı, temizlik ve hijyen kurallarına uyarak atlatacağız inşallah” diye konuştu.

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