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Şahinbey belediyesinden 125 ödül daha

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.11.2020 17:22 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi sosyal medya üzerinden sorular sorarak ödüllendirmeye devam ediyor.Şahinbey Belediyesi pandemi sürecinden bu yana sosyal medya üzerinden sorular sorarak vatandaşları bilgilendirip ödüllendiriyor.

Şahinbey Belediyesi sosyal medya üzerinden sorular sorarak ödüllendirmeye devam ediyor.
Şahinbey Belediyesi pandemi sürecinden bu yana sosyal medya üzerinden sorular sorarak vatandaşları bilgilendirip ödüllendiriyor. Sorulan sorularla vatandaşları Şahinbey Belediyesinin hizmetleri konusunda bilgilendirip Şahinbey Belediyesi hafta sonu sorduğu soruya doğru cevap veren vatandaşlar arasından çekilen kura sonrasında 100 kişiye tablet 25 kişiye powerbank hediye etti.
“Vatandaşlarımızı ödüllendiriyoruz”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışmalarla vatandaşları bilinçlendirip hediyeler verdiklerini belirterek, “Korona virüs nedeniyle insanlarımız vakitlerini daha çok evde geçirdikleri için sosyal medya üzerinden yarışmalar düzenledik. Bu yarışmalarda vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler verdik. Şimdide iki ayrı soruya doğru cevap veren vatandaşlarımız arasında çekilen kura sonrası 100 kişiye tablet, 25 kişiye powerbank hediye ettik. Bu yarışmalarımız devam edecek. Ödüllerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik vermeye çalışıyoruz. Tabletlerin ve powerbanklerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
“Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler”
Şahinbey Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden sorduğu sorulara doğru cevap veren vatandaşlar aldıkları hediyeden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımızın tüm hizmetlerinden memnunuz. Özellikle bu pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden sorular sorarak çeşitli hediyeler veriyor. Başkanımıza bizlere vermiş olduğu hediyeler ve hizmetler için teşekkür ederiz” diye konuştular.

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