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Şahinbey Belediyesi’nden dedikodulara cevap

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.08.2020 15:21 | Son Güncelleme

Şahinbey belediyesi sosyal medya ve bazı mecralarda Güneykent mahallesinde inşaat faaliyetleri durdurulan yapı ile ilgili yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.Şahinbey Belediyesi tarfından yapılan açıklamada, “Güneykent mahallemizde imar yönetmeliğine aykırı yapıldığı iddia edilen söz konusu yapıya belediyemizce muttali olduktan sonra inşaat yapı kontrol müdürlüğü ekiplerimiz tarafından incelenmiş olup ruhsatlı yapının yan taraflarının kazılarak mevcut betonarme yapının temellerinin bir kısmının açıkta kaldığı görülmüştür.

Şahinbey Belediyesi’nden dedikodulara cevap

Şahinbey belediyesi sosyal medya ve bazı mecralarda Güneykent mahallesinde inşaat faaliyetleri durdurulan yapı ile ilgili yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Şahinbey Belediyesi tarfından yapılan açıklamada, “Güneykent mahallemizde imar yönetmeliğine aykırı yapıldığı iddia edilen söz konusu yapıya belediyemizce muttali olduktan sonra inşaat yapı kontrol müdürlüğü ekiplerimiz tarafından incelenmiş olup ruhsatlı yapının yan taraflarının kazılarak mevcut betonarme yapının temellerinin bir kısmının açıkta kaldığı görülmüştür. Yapı ile ilgili inceleme ve değerlendirme yapmak üzere yapı 09.06.2020 tarihinde mühürlenmiş ve inşaat faaliyetleri durdurulmuştur. Söz konusu yapıda o tarihten bu güne kadar herhangi bir inşaat faaliyeti gerçekleşmemiştir. Belediyemizce, yapının müteahhidinden ve yapı denetim firmasından mevcut durumun analizi ile birlikte güçlendirme projesi istenilmiş, yapı denetim firması, 24.07.2020 tarihinde lisanslı bir inşaat mühendisi tarafından hazırlanan yapıya ilişkin teknik rapor sunmuştur. Belediyemize sunulan teknik raporun Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından incelenmesi ve onaylanması talep edilmiştir. Teknik rapor Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde akademisyen bir öğretim üyesi tarafından onaylanmış ve yapı denetim kuruluşu vasıtası ile belediyemize sunulmuştur. İmar ve şehircilik müdürlüğümüzce yapıya ilişkin güçlendirme projesi incelemesi devam etmektedir. Yapılacak olan tüm inceleme ve değerlendirmeler ile birlikte tespit edilecek sorumlular ile ilgili imar mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılacak olup yapı ile ilgili imar mevzuatı çerçevesinde süreç devam etmektedir” denildi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Ayşegül Eczanesi
Sehitkamil
Elit Eczanesi
Sehitkamil
Erman Eczanesi
Sehitkamil
Şahinler Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Bayraktar Eczanesi
Sahinbey
Kemal Eczanesi
Sahinbey
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