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Şahinbey Belediyesi’nden ödül yağmuru

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.12.2020 16:57 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi, sosyal medya üzerinden sorular sorarak ödüllendirmeye ve bilgilendirmeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi, sosyal medya üzerinden sorular sorarak ödüllendirmeye ve bilgilendirmeye devam ediyor. Sorulan sorulara doğru cevap verenler tablet, kitap, çanta ve kumbara ile ödül yağmuruna tutuluyor.
Şahinbey Belediyesi, pandemi sürecinden bu yana sosyal medya üzerinden sorular sorarak vatandaşları bilgilendirip ödüllendiriyor. Sorulan sorularla vatandaşlar Şahinbey Belediyesi’nin hizmetleri konusunda bilgilendirilip ödüllendirilirken, hizmetleri ile ilgili sorulan soruya doğru cevap veren vatandaşlar arasından çekilen kura sonrasında 50 kişiye tablet, 38 kişiye kitap, çanta ve kumbara hediye edildi.
“Ödüllendirmeye devam edeceğiz”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışmalarla vatandaşları bilinçlendirip hediyeler verdiklerini belirterek, “Korona virüs nedeniyle vatandaşlarımız vakitlerinin daha büyük bölümünü evde geçirdikleri için sosyal medya üzerinden yarışmalar düzenledik. Bu yarışmalarda vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler verdik, vermeye devam ediyoruz. Şimdi de iki ayrı soruya doğru cevap veren vatandaşlarımız arasında çekilen kura sonrası 50 kişiye tablet, 38 kişiye kitap, çanta ve kumbara hediye ettik. Bu yarışmalarımız devam edecek. Tabletlerin ve diğer hediyelerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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