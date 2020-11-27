YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şahinbey Belediyesi’nden Oğuzeli’ne pazar yeri

Şahinbey Belediyesi’nden Oğuzeli’ne pazar yeri

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.11.2020 16:26 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli İlçesi’ne Kapalı Pazar yeri yapmak için Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile protokol imzaladı.Oğuzeli İlçesi’nin ihtiyaç duyduğu kapalı pazar yeri yapımı için Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile protokol imzalayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çalışmaların vakit kaybedilmeden başlanacağını ifade etti.“Önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz”Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların hayatına dokunan çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Oğuzeli ilçemizdeki vatandaşlarımızın rahat bir şekilde alış-verişlerini gerçekleştirmesi için kapalı pazar yeri protokolü imzaladık.

Şahinbey Belediyesi’nden Oğuzeli’ne pazar yeri

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli İlçesi’ne Kapalı Pazar yeri yapmak için Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile protokol imzaladı.
Oğuzeli İlçesi’nin ihtiyaç duyduğu kapalı pazar yeri yapımı için Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile protokol imzalayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çalışmaların vakit kaybedilmeden başlanacağını ifade etti.
“Önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların hayatına dokunan çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Oğuzeli ilçemizdeki vatandaşlarımızın rahat bir şekilde alış-verişlerini gerçekleştirmesi için kapalı pazar yeri protokolü imzaladık. Projesi hazır; vakit kaybetmeden ihaleye çıkacağız. Önümüzdeki yılın ortalarında da inşallah tamamlanıp hizmete açılmasını planlıyoruz. Oğuzeli İlçemize hayırlı olmasını diliyor, Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç’a teşekkür ediyorum” dedi.
“İlçemiz için önemli bir proje”
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli İlçesi’ndeki çok büyük bir ihtiyacın bu protokolle giderileceğini belirterek “Oğuzeli İlçemiz de şimdiye kadar kapalı Pazar yerimiz yoktu. Dolayısıyla pazarcı esnafımız ve pazara gelen vatandaşlarımız yazın güneşte, kışın ise yağmurda kalıyordu. Uzun süredir böyle bir düşüncemiz vardı. Bu düşüncemizi Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na açıkladığımızda bizlere destek olacaklarını söylediler. İlçe halkım ve belediyemiz adına Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi’nden Oğuzeli’ne pazar yeri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:14
Öğle
12:23
İkindi
15:00
Akşam
17:22
Yatsı
18:41

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

B. Yeşim Eczanesi
Sehitkamil
Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
Müge Eczanesi
Sehitkamil
Tarık Eczanesi
Sehitkamil
Erol Dai Eczanesi
Sahinbey
İstiklal Enes Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.