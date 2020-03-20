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Şahinbey Belediyesi’nden vatandaşlara temizlik malzemesi desteği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.03.2020 16:25 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle iş yerlerine ve vatandaşlara Nizip sabunu dağıtımı yaptı.

Şahinbey Belediyesi’nden vatandaşlara temizlik malzemesi desteği

Şahinbey Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle iş yerlerine ve vatandaşlara Nizip sabunu dağıtımı yaptı. Şahinbey, sosyal marketten alış veriş yapan alım gücü düşük vatandaşlara da temizlik malzemesi dağıtımı yapacak.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede korona virüsüne karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve bu yönde yeni çalışmaların yapılığını belirterek vatandaşlarında bu konuda hassas davranmalarını rica etti. Tahmazoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önemli tedbirler alındığını belirterek belediye olarak da vatandaşların yanında olduklarını vurguladı. Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak bu kapsamda iş yerlerine ve vatandaşlara Nizip sabunu, sosyal marketten alış veriş yapan alım gücü düşük vatandaşlara ise temizlik malzemesi dağıtacaklarını açıkladı.
"Vatandaşın sağlığı bizim için önemli"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüse karşı belediye olarak vatandaşlara destek olacaklarını belirterek, “Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın önderliğinde alınan tedbirler sayesinde salgın ülkemizde sınırlı sayıda kalmıştır. Gerek kurumlar, gerek Şahinbey Belediyesi olarak, gerekse de tüm vatandaşlarımızın hijyene yönelik alacağı tedbirlerle bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Şahinbey Belediyesi olarak, bu salgın ortaya çıktıktan sonra belediyemize bağlı tesisler, camiler, kamu kurumları, parklar, taksi durakları, otobüs durakları ve vatandaşlarımızın genel olarak kullandığı ortak kullanım alanları ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor. Ayrıca temizlik ekiplerimizdeki araçlarla cadde ve kaldırımların yıkanma işlemi devam ediyor. Bunların yanı sıra sosyal marketimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza daha önceden olduğu gibi şimdide hijyen malzemelerinin dağıtımını arttırarak sürdürüyoruz. Yöremizde üretilen zeytinyağı ile yapılan Nizip sabununu da iş yerlerine ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Amacımız küresel sorun haline dönüşen korona virüsünü alacağımız tedbirlerle etiksiz hale getirmek. Alacağımız tedbirler virüsten daha güçlüdür. Vatandaşlarımızdan hijyene dikkat etmelerini istiyoruz. Ellerini ve yüzlerini sık sık sabunla yıkamalarını özellikle rica ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak sadece bu tedbirlerle ve yardımlarla sınırlı kalmayacağız. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız tedbirler ve desteklerle vatandaşlarımızı bu konuda desteklemeye ve yardımcı olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” diye konuştu.

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