YURTHABER
  4. Şahinbey Belediyesi’nin anasınıflarına yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi’nin anasınıflarına yoğun ilgi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesinin sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerindeki ana sınıflarına vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterirken verilen eğitimden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.Her mahalleye bir sosyal tesis yapmayı hedefleyen ve bu tesislerde eğitime öncelik veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın takdirini kazanıyor.

Şahinbey Belediyesinin sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerindeki ana sınıflarına vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterirken verilen eğitimden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.
Her mahalleye bir sosyal tesis yapmayı hedefleyen ve bu tesislerde eğitime öncelik veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın takdirini kazanıyor. Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi’ne gelen ana sınıfı öğrencilerinin, aileleri tesislerden hem kendilerinin hem de çocuklarının faydalandığını ifade ederek Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler.
"Tesisimizden ve imkanlardan memnunuz"
Mimar Sinan Gençlik Merkezi’ne çocuğunu getiren Nurgül Kaplan “Buraya daha öncede bir çocuğumu göndermiştim. Oldukça memnunuz. Çocuğumu buraya göndermeden önce oldukça hırçındı. Ancak ana sınıfına gönderdikten sonra çocuğum da olumlu değişiklikler oldu. Tesisi ve arkadaşlarını seviyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na bu tesisi açtığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Çocuğunun Mimar Sinan Gençlik Merkezindeki ana sınıfında çok iyi eğitim aldığını belirten Songül Bülbül, “Çocuğumu Mimar Sinan Gençlik Merkezindeki ana sınıfına getirdikten sonra, birçok şey öğrendi. Kendini daha da geliştiriyor. Daha önce çocuğum arkadaşlarıyla uyumsuz ve paylaşmayı sevmezdi. Şimdi ise tam tersi arkadaşlarıyla oynuyor. Onlarla oyuncaklarını ve yiyeceklerini paylaşıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.
Mimar Sinan Gençlik Merkezinde hem büyükler hemde çocuklar için bir çok imkanın olduğuna dikkati çeken Meryem Yılmaz, “Çocuğum buraya geldikten sonra eğitimi sevdi. Arkadaşlarıyla çok iyi zaman geçirip, eğitimini alıyor. Burada arkadaşlarıyla paylaşmayı ve dualar öğreniyorlar. Tesisimizde hem veliler için hem de çocuklar için birçok imkan bulunuyor. Burada ücretsiz eğitim veriliyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan Allah razı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haberŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haber
Vefa ve merhamet eli, binlerce kişiye ulaştıVefa ve merhamet eli, binlerce kişiye ulaştı
Araçların camını kırıp hırsızlık yapan şahıs yakalandıAraçların camını kırıp hırsızlık yapan şahıs yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!

7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor’un Antalya kampı başladı

Kayserispor’un Antalya kampı başladı

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Şanlıurfa'daki kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa'daki kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Ocak Pazar

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:40
İkindi
15:13
Akşam
17:34
Yatsı
18:54

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Pazar

Barkın Eczanesi
Sehitkamil
Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Çilek Eczanesi
Sehitkamil
Durmuslar Eczanesi
Sehitkamil
Okur Eczanesi
Sehitkamil
Su Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Gaziantep'te 350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı

Gaziantep'te 350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı

Üniversitede "caz’dan Hicaz"a Konseri

Üniversitede "caz’dan Hicaz"a Konseri

Ressam Açıkgöz Sanko Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak

Ressam Açıkgöz Sanko Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.