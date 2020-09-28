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Şahinbey Deneyap atölyelerine Bayraktar’dan tam not

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Türkiye’ye teknoloji alanında çığır atlatan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST yarışmaları için geldiği Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi’nin Bilim Şahinbey ve Deneyap Atölyelerini gezerek öğrencilerle sohbet etti.TEKNOFEST yarışmaları için Gaziantep’e gelen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar Şahinbey Belediyesi’nin Bilim Şahinbey ve Deneyap Atölyelerine tam not verdiler.“Mükemmel bir tesis”TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bilim Şahinbey ve Deneyap Atölyelerinde yetişen gençlerin ülkemize büyük faydaları olacağını belirterek, “Tesis ve binalar inanılmaz güzel, el sanatlarından, güzel sanatlara kadar verilen eğitimler çok güzel.

Türkiye’ye teknoloji alanında çığır atlatan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST yarışmaları için geldiği Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi’nin Bilim Şahinbey ve Deneyap Atölyelerini gezerek öğrencilerle sohbet etti.
TEKNOFEST yarışmaları için Gaziantep’e gelen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar Şahinbey Belediyesi’nin Bilim Şahinbey ve Deneyap Atölyelerine tam not verdiler.
“Mükemmel bir tesis”
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bilim Şahinbey ve Deneyap Atölyelerinde yetişen gençlerin ülkemize büyük faydaları olacağını belirterek, “Tesis ve binalar inanılmaz güzel, el sanatlarından, güzel sanatlara kadar verilen eğitimler çok güzel. Bunun yanı sıra Bilim Şahinbey ve Deneyap atölyelerini gezdik. Atölyelerimizde hiçbir eksik yok. Altyapı mükemmel, her şey düşünülmüş. İnşallah atılan bu tohumların günü geldiğinde ülkemize büyük faydaları dokunacaktır” dedi.
“Bu ülkenin her yerinde cevherler var”
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Deneyap ve Bilim Şahinbey Atölyelerinde geleceğin bilim adamlarının yetişeceğini belirterek, “TEKNOFEST’in heyecanını Gaziantep’le buluşturduk. Bu yıl TEKNOFEST yarışmalarına rekor bir katılım oldu. Gaziantep’te en fazla takımın katıldığı şehir oldu. Bunların yanı sıra belediyelerimizin öncülüğünde fiziki yapıları da Gaziantep’e kazandırmış olduk. Bunun en güzel örneklerinden biride Bilim Şahinbey atölyeleri, burada her gün yüzlerce çocuk bilim atölyelerine katılacak. Çocuklar bilimin merak uyandıran yanlarıyla tanışmış olacaklar. İnşallah onların aralarından geleceğin teknoloji yıldızları ve bilim insanları yetişmiş olacak. Biliyoruz ki Türkiye’nin her köyünde, kasabasında, ilçesinde ve şehrinde cevherler var. Yeter ki biz onları bulalım ve onların önündeki engelleri kaldıralım. Onlarda milli teknoloji hamlesi hedeflerine imza atsınlar” ifadelerini kullandı.
Mili teknoloji hamlesi
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TEKNOFEST’in gittiği her şehirde kalıcı izler bıraktığını belirterek, “TEKNOFEST bu yıl doğunun bereketli topraklarından olan Gaziantep’te gerçekleşti. Bu anlamada Gaziantep’in ne kadar doğru bir tercih olduğunu bu TEKNOFEST’te yaşadık. Gaziantep Valimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Şahinbey Belediyemiz bu işe sahip çıktılar. TEKNOFEST gittiği her şehirde kalıcı izler bırakıyor. Bu sene Gaziantep’ten çok büyük bir katılım oldu. TEKNOFEST’ten sonra 3 Bilim Merkezi, 6 Deneyap Atölyesi Milli Teknoloji hamlesi bayrağını dalgalandırmaya devam edecek” diye konuştu.

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