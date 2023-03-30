YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Şahinbey, kardeş şehir Adıyaman’a esnaf çarşısı kuruyor

Şahinbey, kardeş şehir Adıyaman’a esnaf çarşısı kuruyor

30.03.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin yaralarını sarmak için Adıyaman’da çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Şahinbey Belediyesi, bölge esnafı için çarşı kuruyor.

Şahinbey, kardeş şehir Adıyaman’a esnaf çarşısı kuruyor

Şahinbey Belediyesi, depremde ağır hasar alan Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için vatandaşlara desteğini sürdürerek esnafın da yüzünü güldürecek adımlar atıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kısa süre içerisinde tamamlanacak olan iş yerlerinin inşaat çalışmalarını inceledi.

"55 İŞ YERİ YAPIYORUZ"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Adıyaman’da ticaretin yeniden canlanması için 55 tane iş yeri yapacaklarını belirterek, "11 ilimizi etkileyen deprem felaketinden sonra en çok hasar gören illerimizden birisi de Adıyaman oldu. Adıyaman’da evler gibi iş yerleri de yıkıldı. Dolayısıyla Adıyaman’da yeni iş yerlerine ihtiyaç var. Şahinbey Belediyesi olarak kardeş şehrimiz Adıyaman’a 55 iş yerinden oluşan bir çarşı inşa ediyoruz. Toplam 5 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz çarşımızın inşaat çalışmaları başladı. Çarşımız revakları ile beraber yapılacak, 55 iş yerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak. Kısa bir sürede çarşımızı tamamlayıp Adıyaman halkının hizmetine sunacağız. Çarşımızın Adıyaman’a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman Belediyesi özel çocukları unutmadıAdıyaman Belediyesi özel çocukları unutmadı
Şırnak'ta baharın gelişiyle ters laleler açtıŞırnak'ta baharın gelişiyle ters laleler açtı
Bursa’da LGS ve TYT simülasyonuna 55 bin öğrenci katıldıBursa’da LGS ve TYT simülasyonuna 55 bin öğrenci katıldı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Mart Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:09
Öğle
12:37
İkindi
16:08
Akşam
18:54
Yatsı
20:11

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Mart Perşembe

Deniz eczanesi
Merkez
Erbil eczanesi
Merkez
Başkent eczanesi
Merkez
Irmak eczanesi
Besni
Lale eczanesi
Golbasi
Önder eczanesi
Golbasi
Çare eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.