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  4. Şahinbey’de 11 farklı oto hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Şahinbey’de 11 farklı oto hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.11.2020 17:40 | Son Güncelleme

Gaziantep’te faili meçhul oto hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında 11 oto hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekiplerince faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda 11 farklı oto hırsızlık olayının şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Şahinbey’de 11 farklı oto hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Gaziantep’te faili meçhul oto hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında 11 oto hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekiplerince faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda 11 farklı oto hırsızlık olayının şüphelisi polis ekiplerince yakalandı. 11 olayda parmağı olan zanlı, polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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