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Şahinbey’de 145 bin ton asfalt 126 bin metrekare kilit taşı hizmeti

10.02.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Şahinbey Belediyemiz bir yıl boyunca yeni mahalleler de dâhil 145 bin 322 ton asfalt 126 bin 353 m2 kilit taşı çalışması yaptı.Her yıl yaptığı asfalt çalışmalarını artırarak devam eden Şahinbey Belediyemiz, halkın yaşamını kolaylaştırma adına asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Şahinbey Belediyemiz bir yıl boyunca yeni mahalleler de dâhil 145 bin 322 ton asfalt 126 bin 353 m2 kilit taşı çalışması yaptı.
Her yıl yaptığı asfalt çalışmalarını artırarak devam eden Şahinbey Belediyemiz, halkın yaşamını kolaylaştırma adına asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Bazı caddelerdeki kilit taşlarını sökerek sıfır asfalt kaplama yapan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bozuk olan yollarda da yeni asfalt kaplama yapımı gerçekleştirdi.
"Vatandaşa hizmet için varız"
Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın rahatı ve huzuru için çalıştıklarını belirterek "Göreve başladığımız günden bu yana vatandaşa hizmet etmek için burada olduğumuzu her zaman dile getirdik. Bu bağlamda halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve yaşamlarını kolaylaştırma adına belediye olarak birçok alanda hizmet sunuyoruz. Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğümüz sadece 2020 yılında 145 bin 322 ton asfalt 126 bin 353 m2 kilit taşı çalışması gerçekleştirdi. Belediye olarak amacımız vatandaşlarımızın yaşam alanlarını daha kaliteli hale getirerek yaşanılabilir alanlar sunmak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda amacımız belediye olarak vatandaşlarımıza tüm imkanlarımız dahilinde hizmet vermek” dedi.
Vatandaş çalışmalardan memnun
Şahinbey Belediyesi’nin yapmış olduğu asfalt çalışmalarından vatandaşlar memnun olduklarını Şahinbey Belediyesi’nin sadece asfalt noktasında değil diğer tüm alanlarda kendilerine gerekli hizmeti sunduğunu ifade ederek, "Sağ olsun Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, mahallelerimize semt pazarı ve sosyal tesis yaptı. Temizlik hizmetlerini düzenli bir şekilde alıyoruz. Asfalt çalışmalarımız ise son sürat devam ediyor. Başkanımıza bu değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

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