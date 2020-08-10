Şahinbey’de 150 bin öğrenciye 150 bin adet spor ayakkabı

Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen spor ayakkabısı dağıtımına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Belediye tarafından derslerinde başarılı olan 150 bini aşkın öğrenciye 150 bin adet spor ayakkabısı hediye ediliyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen spor ayakkabısı dağıtımına bu yıl da devam ediyor. Şahinbey, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle randevu sistemiyle dağıtım yapıyor. Randevu sistemiyle yapılan dağıtıma öğrenciler ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterirken, ayakkabılarını alan öğrenciler Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler.

“Öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere kitap okumaları ve spor yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, “Öncelikle öğrencilerimize bu zor günlerde evde kaldıkları süre boyunca sık sık kitap okumalarını ve derslerine çalışmalarını tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz öğrencilerimiz korana virüsü nedeniyle ikinci dönem okula gidemediler. Ancak bu süreçte onları yalnız bırakmadık. Onlara kitaplar ve testler dağıtarak eğitimlerine yardımcı olduk. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz spor ayakkabısı dağıtımına bu yıl da randevu sistemiyle devam ediyoruz. Bu yüzden 24 ayrı noktada yaptığımız spor ayakkabısı dağıtımını alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ortaokul, lise ve güz döneminde de üniversite öğrencilerimize 150 bin adet spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Öğrencilerimizin başarılarını her zaman destekleyerek onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.