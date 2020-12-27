Şahinbey’de 231 bin soru bankasının dağıtımına başlandı

Şahinbey Belediyesi ortaokul ve lise öğrencileri için 231 bin adet soru bankası dağıtımına başladı.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şahinbey Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Şahinbey Belediyesi’nce alımı yapılan 231 bin adet soru bankası dağıtımı İl Özel İdare Lisesi’nde yapılan törenle başladı. Soru bankaları 10 gün içerisinde tüm öğrencilere ulaşmış olacak.

"Bu kitaplarla öğrenciler daha başarılı olacak"

Gaziantep Valisi Davut Gül, protokol kapsamında soru bankalarının öğrencilere dağıtılacağını dile getirerek, “Bildiğimiz gibi normalde ders kitaplarını Milli Eğitim Bakanlığımız öğrencilerimize senenin başında veriyor fakat bu verilen kitaplar soru bankası. Sınavlara hazırlanan çocuklar için ilave kitaplar. Kitaplar, gerek baskı kalitesi gerek yayınevi olarak özel bir şekilde hazırlanmış. Yaklaşık 10 gün içerisinde kitapların tamamı öğrencilerimize dağıtılmış olacak. Bunun da sonucu olarak öğrencilerimiz, hem kitap desteği hem de sağlanan ortam itibari ile daha başarılı sonuçlar alacaklar” şeklinde konuştu.

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, ilde eğitim alanında büyük gelişmelerin yaşandığını dile getirerek, Şahinbey Belediyesi’nin pandemi sürecinde eğitime vermiş olduğu destekler ile çocukların eğitime erişimlerinin daha da kolay olacağını ifade etti.

"Öğrencilerin başarı çıtası yükselecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak eğitime desteklerinin devam ettiğini belirterek, “Pandemi sürecinde özellikle çocuklarımızın uzaktan eğitimde kendilerine yardımcı olmak amacıyla 5.6.7.8. ve 12. sınıflar için Bilfen’den soru bankası kitapları temin ettik. Şu anda 231 bin adet soru bankası kitabını öğrencilerimize dağıtımına başlıyoruz. İnşallah öğrencilerimiz bununla birlikte çok daha fazla kaynağa erişerek çok daha fazla test çözmek suretiyle derslerinde başarı çıtasını daha da yükseklere taşıyacaklar.” dedi.

"Derdimize derman olacak"

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, pandemi sürecinde verilen desteklerin öğrencilere önemli katkılar sağlayacağını belirterek “Geçen gün imzalanan protokolün bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Bu kitapların içerisinde 5.6.7.8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik hem ders hem soru bankaları hem de bütün dersler için ayrı bir kitap halinde sorular var. Pandemi sürecinde, okulların kapalı olduğu, eğitimin uzaktan yapıldığı bir dönemde bu destek derdimize büyük bir derman olacak. Katkıları için herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi tarafından, Şahinbey’deki öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan soru bankaları ilçedeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara teslim edilerek öğrencilere ulaşımı sağlanacak.

