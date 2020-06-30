YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şahinbey’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Şahinbey’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.06.2020 16:13 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde yeni açılan yollar başta olmak üzere asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İlçe genelinde asfalt kaplama ve yama çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Şahinbey Belediyesi, Yazıcık Mahallesi’nde yol ve kaldırım çalışmaları yapıyor.

Şahinbey’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde yeni açılan yollar başta olmak üzere asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçe genelinde asfalt kaplama ve yama çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Şahinbey Belediyesi, Yazıcık Mahallesi’nde yol ve kaldırım çalışmaları yapıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Vatandaşlar ise Tahmazoğlu’na yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.
“Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların rahatı için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak ihtiyaç olan her yerde yol, kaldırım ve park çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Kanalıcı ve Yazıcık Mahallesini birbirine bağlayan Yaralı Sokak çevresinde yol ve kaldırım çalışması yapıyoruz. Vatandaşımızın rahatı, huzuru ve kolay erişimi için yapılması gereken tüm çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim” diye konuştu.

Şahinbey’de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:22
Sabah
05:07
Öğle
12:39
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Flora Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
Özge Eczanesi
Sehitkamil
Su Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Ateş Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Travestinin cenazesine sahip çıkan olmadı

Travestinin cenazesine sahip çıkan olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.