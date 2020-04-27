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Şahinbey’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.04.2020 16:53 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Şahinbey Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsüne karşı etkin bir çalışma ortaya koyan Şahinbey Belediyesi, mücadelesine ara vermeden devam ediyor.

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Şahinbey Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsüne karşı etkin bir çalışma ortaya koyan Şahinbey Belediyesi, mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Şahinbey Belediyesi ilçenin caddelerini, sokaklarını ve kaldırımlarını tekrar tekrar dezenfekte ederek salgının yayılmasının önüne geçiyor.
"Evde kalın sağlıklı kalın"
Çalışmaların ara verilmeden hummalı şekilde ve titizlikle sürdüğünü belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Koronavirüs tehdidinin başladığı ilk andan itibaren oluşturduğumuz ekiplerle ilçemizdeki ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte etmeye başladık. Kapalı pazar yeri, duraklar, sosyal tesisler, spor tesisleri, camiler, parklar, hastaneler ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Tüm birimlerimizle teyakkuz halinde ve işimizin başında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimize fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Elbette ki bu salgın hastalıkla en büyük mücadele hem sosyal mesafeyi korumak hem de kendimizi izole ederek evde kalmaktır. Bizler her zaman tedbirlerin en önemlisi olan evde kal çağrımızı yineliyoruz” diye konuştu.

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