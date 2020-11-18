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Şahinbey’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.11.2020 16:19 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Şahinbey Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Şahinbey Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek adına camilerde, taksiler ve taksi duraklarında, kamu kurumlarında, parklarda ve vatandaşların yoğun olarak kullandığım tüm alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyor.Evde kalın sağlıklı kalınKorona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaların yapıldığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak korona virüsü ile mücadelemiz devam ediyor.

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Şahinbey Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Şahinbey Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek adına camilerde, taksiler ve taksi duraklarında, kamu kurumlarında, parklarda ve vatandaşların yoğun olarak kullandığım tüm alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyor.
Evde kalın sağlıklı kalın
Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaların yapıldığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak korona virüsü ile mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için ilçemizde ki her noktayı dezenfekte ediyoruz. Korona virüs tehdidinin başladığı ilk andan itibaren oluşturduğumuz ekiplerle ilçemizdeki ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Kapalı pazar yeri, duraklar, sosyal tesisler, spor tesisleri, camiler, parklar, hastaneler ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Tüm birimlerimizle teyakkuz halinde ve işimizin başında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimize fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Elbette ki bu salgın hastalıkla en büyük mücadele sosyal mesafe, maske, hijyen ve hükümetimiz tarafından konulan kurallara uymaktan geçiyor. Bu salgına karşı mücadele edebilmemiz için lütfen kurallara uyalım” diye konuştu.

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