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Şahinbey’de evde kalanlara ödül

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.04.2020 16:26 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı evde geçirilen vakitlerin daha verimli değerlendirilmesi maksadıyla sosyal medya üzerinden sorular sorular sorup doğru cevap verenlere hediyeler veriyor.Ev ortamında zamanın en kaliteli şekilde nasıl değerlendirileceği ile ilgili çözümler aranırken sosyal medyada üzerinden çalışma başlatan Şahinbey Belediyesi, eğlenceli bir etkinlik düzenledi.

Şahinbey Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı evde geçirilen vakitlerin daha verimli değerlendirilmesi maksadıyla sosyal medya üzerinden sorular sorular sorup doğru cevap verenlere hediyeler veriyor.
Ev ortamında zamanın en kaliteli şekilde nasıl değerlendirileceği ile ilgili çözümler aranırken sosyal medyada üzerinden çalışma başlatan Şahinbey Belediyesi, eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Sosyal medya üzerinden vatandaşlara çeşitli sorular soran Şahinbey, sorulara doğru cevap veren vatandaşlara çeşitli hediyeler veriyor. Ödüller vatandaşların evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan Şahinbey Belediyesi Halkla İlişkiler ekipleri tarafından evlerine götürülüyor.
"Vatandaşlarımız vakitlerini verimli değerlendiriyor"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların evde kaldığı sürece sosyal medya üzerinden çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, “Korona virüsü nedeniyle dünya genelinde yaşanan zorlu bir süreç var. Biz bu süreci hem ülkemizde hem de Şahinbey ilçemizde en hafif ve en verimli nasıl geçirebileceğimizin çözümlerini bularak vatandaşımızla paylaşıyoruz. Belediyemizin sosyal medya kanalları üzerinden vatandaşlarımıza çeşitli sorular soruluyor. Doğru cevap veren vatandaşlarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Böylece vatandaşlarımız evde kaldıkları zamanı en verimli şekilde değerlendirmiş oluyorlar. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.

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