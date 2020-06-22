Şahinbey’de gerçeğini aratmayan sınav denemesi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde YKS’ye hazırlanan öğrenciler için gerçeğini aratmayan bir deneme sınavı düzenlendi.

Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde üniversiteye hazırlanan öğrenciler için YKS denemesi gerçekleştirildi. Öğrencilerin girdiği sınav, gerçeğini aratmadı.Üniversiteye giden yolun açılmasında ilk aşama olan ve hafta sonu yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin kaygılarını azaltmak ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla Şahinbey Belediyesi tarafından 6 Gençlik Merkezinde düzenlenen sınav pandemi sürecinde alınan tedbirlere uygun şekilde gerçekleştirildi. Sınav öncesinde korona virüse karşı öğrencilere dezenfektan verilirken, sınav salonlarına girişte ise ateş ölçümü de yapıldı. Sınavın yapıldığı sınıflarda ise sosyal mesafe kurallarına özen gösterildi.

"Öğrencilerimize destek oluyoruz"

Türkiye genelindeki YKS’yi aratmayan ve birebir aynı düzen ve kuralların uygulandığını deneme sınavına kurslarından yararlanan öğrencilerin katıldığını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu sınavın öğrencilerin almış oldukları eğitim sonrasında bilgi ölçmek ve eksik oldukları konuların tespiti noktasında oldukça faydalı olduğunu belirterek “Şahinbey Belediyesi olarak gençlik merkezlerimizde ve sosyal tesislerimizde üniversiteye ve Fen Liselerine hazırlanan öğrencilerimiz var. Özellikle Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için geçtiğimiz günler içerisinde kaynak ve yardımcı ders kitabı olarak 48.900 adet kitap dağıtımı, 3.042 YKS öğrencimize TYT ve AYT deneme seti hediye ettik. Öğrencilerimiz bu hafta sonu girecekleri sınava çok iyi bir şekilde hazırlandılar umarım hepsi sınavda istedikleri sonucu alır ve başarılı olurlar” dedi.