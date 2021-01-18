Şahinbey’de karla mücadele 137 kişilik ekip ile yürütülecek

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde beklenen kar yağışı öncesinde gerekli hazırlıklar tamamlandı. Kar yağması halinde 137 kişilik ekip ile karla mücadele yürütülecek.

Şahinbey Belediyesi, etkili olabilecek kar yağışı ve buzlanmalara karşı kış hazırlıklarını tamamladı. Çalışmaların 137 kişilik ekip ve 59 araçla 24 saat esasına göre gerçekleştirileceğini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gerekli planlamaları yaptıklarını, bu kışı hiçbir olumsuzluk yaşamadan atlatmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Hazır halde bekliyoruz"

Başkan Tahmazoğlu, vatandaşların herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmaması için 13 bıçaklı kar küreme, 20 damperli kamyon, 1 solisyon, 6 greyder, 7 loder, 3 beko loder, 1 mini beko loder, 8 kontrol aracı, 137 personel ve stokta bulunan 600 ton tuz ile tüm ana arterlerde kar ve buzlanmaya karşı anında müdahale edebileceklerini ifade etti.

Tuzlama, yol açma ve temizleme araçları ile anında müdahale edebilecek kapasiteye sahip olduklarını kaydeden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, başta şehrin ana arterlerinde temizleme çalışmaları ile şehir içi trafiğin sorunsuz bir şekilde akışını sürdürmelerini sağlayabileceklerini ifade ederek, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden aldığımız raporları titizlikle takip ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz gerçekleşecek kar yağışına karşı hazırlıklı olarak bekliyor" dedi.

Karla mücadele ekibi 24 saat esasına göre görev yapacak

Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek yoğun kar yağışı ve buzlanmalara karşı Şahinbey Belediyesi karla mücadele ekiplerinin 24 saat esasına göre çalışacağını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Ekiplerimiz bu süreçte hazır halde ve tam donanımlı olarak bekletilecek. Özellikle ana arterler başta olmak üzere rampalar ve caddelerde meydana gelebilecek buzlanma olaylarına karşı ekiplerimiz sık aralıklarla gerekli kontrolleri yapacaklar ve tüm ana arterlerin yoğun kar yağışında trafiğe açık tutulması için çalışılacaklar” diye konuştu.



