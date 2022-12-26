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  4. Şahinbey’de tarihi geçmiş 3 bin 574 ürün ele geçirildi

Şahinbey’de tarihi geçmiş 3 bin 574 ürün ele geçirildi

26.12.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe genelinde KDV indirimi, fahiş fiyat ve tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konulurken usulsüzlük yapan iş yerleri ile ilgili yasal işlem yapıldı.

Vatandaşın sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri 13.200 iş yerlerine yaptığı denetimler sonrasında 3.574 adet son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine el koyarak, imha etti.

"EKİPLERİMİZ 7-24 GÖREV BAŞINDA"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye ekiplerinin vatandaşın sağlığı için gece gündüz çalıştığını belirterek, “Zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Halkımızın sağlığı ve huzuru için özellikle gıda ürünü satan iş yerlerinde yapılan denetimler sonrasında son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirilmiş, 13.200 iş yerinde yapılan denetimler sonrasında son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 574 adet ürüne imha edilmek üzere el konuldu. Bu ürünleri satan iş yerlerine de gerekli yasal işlem yapıldı. Halkımızın sağlığı ve huzuru için Şahinbey Belediyesi olarak denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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