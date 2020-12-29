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Şahinbey’de vatandaşa 23 milyonluk destek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.12.2020 14:55 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi pandemiden dolayı mağdur olan esnaf, usta öğretici ve korona virüsünden dolayı eşi vefat edenlerden sonra şimdi de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından belirlenen 15 bin 395 vatandaşa bin 500 TL nakdi yardım sağlıyor.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüs salgınından dolayı vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için maddi destek çalışmalarına devam ediyor.

Şahinbey’de vatandaşa 23 milyonluk destek

Şahinbey Belediyesi pandemiden dolayı mağdur olan esnaf, usta öğretici ve korona virüsünden dolayı eşi vefat edenlerden sonra şimdi de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından belirlenen 15 bin 395 vatandaşa bin 500 TL nakdi yardım sağlıyor.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüs salgınından dolayı vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için maddi destek çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile işyerleri kapanan esnafa, usta öğreticilere ve korona virüsünden dolayı eşlerini kaybedenlere bin 500 TL destek sağlarken, bir müjde daha vererek, 23 milyon 92 bin 500 TL değerinde SYDV tarafından belirlenen 15 bin 395 vatandaşa bin 500 TL destek vereceğini duyurdu.
Vatandaşlarımızın yanındayız
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara imkanlar çerçevesinde destek olmaya devam edeceklerini belirterek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizde de etkisini devam ettiriyor. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşımızın bu süreci en az hasarla atlatması için esnafımıza, usta öğreticilerimize ve korona virüsünden dolayı eşi vefat edenlere bin 500 TL destekte bulunduk. Şimdide alım gücü düşük ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 15 bin 395 vatandaşımıza bin 500 TL nakdi yardımda bulunacağız. Verdiğimiz bu desteklerle vatandaşlarımızın bu süreçte yaşadığı sıkıntıları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.
Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler
Şahinbey Belediyesi’nin vermiş olduğu bin 500 TL destekten faydalanan vatandaşlar Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Evimizin kirasını, elektriğini ve suyunu ödeyemiyorduk. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bu zor günümüzde bizlere destek olarak bin 500 TL destekte bulundu. Allah kendisinden razı olsun. Kendisinin sayesinde rahat bir nefes aldık” diye konuştular.

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