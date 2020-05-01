YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şahinbey’de vatandaşlara reyhan çiçeği dağtıldı

Şahinbey’de vatandaşlara reyhan çiçeği dağtıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.05.2020 16:21 | Son Güncelleme

Her yıl vatandaşlara çeşitli çiçekler dağıtan Şahinbey Belediyesi, bu yıl da vatandaşlara 30 bin adet reyhan (fesleğen) çiçeği dağıtımı yapıyor.Korona virüsüyle mücadelenin en üst seviyede olduğu bu dönemlerde Şahinbey Belediyesi, evlerinde kalan vatandaşlarına ve kamu kurumlarında çalışan görevlilere toplamda 30 bin adet reyhan (fesleğen) çiçeği dağıtımı gerçekleştiriyor.

Her yıl vatandaşlara çeşitli çiçekler dağıtan Şahinbey Belediyesi, bu yıl da vatandaşlara 30 bin adet reyhan (fesleğen) çiçeği dağıtımı yapıyor.
Korona virüsüyle mücadelenin en üst seviyede olduğu bu dönemlerde Şahinbey Belediyesi, evlerinde kalan vatandaşlarına ve kamu kurumlarında çalışan görevlilere toplamda 30 bin adet reyhan (fesleğen) çiçeği dağıtımı gerçekleştiriyor. Çiçeklerin Şahinbey Belediyesi bünyesindeki serada yetiştirildiğini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz mevsimlik çiçeklerimizi, parklarımızın, bahçelerimizin, süslemesinde kullanıyorduk. Vatandaşlarımızın da balkonlarını süslemelerine yardım etmek için daha önceki yıllarda olduğu olduğu gibi bu yılda çiçek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Korona virüsü nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara ve görevleri başında olan kamu çalışanlarına 30 bin adet reyhan (fesleğen) çiçeğini saksılar içinde ücretsiz olarak dağıtmaya başladık. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla çiçek yetiştirip yine vatandaşlarımıza dağıtacağız" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Kaymakamı Deniz Pişkin, şehir girişinde uygulama yapan kolluk güçlerini denetledi

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

Nazilli’nin Sevilen Müdürü İsmail Şimşek’in acı günü

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

İzmit Belediyesi satın aldığı 27 Milyon TL değerindeki iş makinelerini filosuna kattı

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

Hafta sonu evde kalmanın maliyeti, sinema biletinden daha ucuz

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Sosyal mesafeli 1 Mayıs halayı

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:59
Sabah
05:29
Öğle
12:33
İkindi
16:18
Akşam
19:26
Yatsı
20:51

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Kibar Eczanesi
Sehitkamil
Özge Eczanesi
Sehitkamil
Serap Eczanesi
Sehitkamil
Çay Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gaziantep’te 998 araç kara listeye alındı

Gaziantep’te 998 araç kara listeye alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.