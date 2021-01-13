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Şahinbey’de zabıtalar hem denetliyor hem de bilgilendiriyor

13.01.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Korona virüs salgını nedeniyle Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Korona virüs salgını nedeniyle Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri ekmek, meyve, sebze gibi ürünlerin satıldığı marketlerde denetim ve bilgilendirme yaptı.
Korona virüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu kararlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın ve marketlerde denetimleri arttırdı. Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için büyük mücadele veren Şahinbey Belediyesi, çalışmalarını ilk günkü ciddiyetiyle sürdürdü. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan kafe, restoran ve pazar yerlerinde düzenli olarak maske ile sosyal mesafe denetimlerinin yanı sıra, ürünlerdeki son kullanma tarihi ve satış fiyatlarının kontrollerini gerçekleştirdi.
Sosyal mesafenin önemi anlatılıyor
Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Şahinbey İlçesi’ndeki parklar, cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pandemi sürecinde mücadelenin devam ettiğini hatırlatarak, “Tüm birimlerimiz ile Korona virüsüne karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte halkımızın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek en önemli önceliğimiz. Bu mücadelede tüm birimlerimiz büyük bir özveri ile mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyor. Zabıta ekiplerimiz de bu süreçte önemli çalışmalara imza atıyor. Şahinbey Belediyesi olarak halkımızın sağlığını koruma adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımızdan tek ricamız Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri. Biz onlar için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
Vatandaşın sağlığını önemsiyoruz
Başkan Mehmet Tahmazoğlu gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Denetim yaptığımız market, fırın, kafelerde, hijyen, ürünlerin fiyatları, son kullanma tarihleri ve personel temizliği gibi kurallara uyulması yönünde uyarılar ve bilgilendirmeler yapılıyor. Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz" diye konuştu.

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