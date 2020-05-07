YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şahinbey’deki 40 metrelik alternatif yol yapımında sona doğru

Şahinbey’deki 40 metrelik alternatif yol yapımında sona doğru

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi tarafından İnönü Caddesi’ne alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki yolun son aşamasına gelindi.Eski garajlardaki esnaf için Şahinbey Oto Sanayi Sitesi’ni yaparak yaşanılabilir, geniş ve ferah iş yerleri sunan Başkan Tahmazoğlu eski, köhne iş yerlerini yıkarak, İnönü Caddesine alternatif olarak yapılan yol çalışmalarının son aşamasına geldi."Yol çalışmasının sonuna geldik"Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İnönü caddesine alternatif yol çalışmasının son aşamasına gelindiğini belirterek, “Şehrimizde artan araç sayısı nedeniyle yetersiz kalan yollara alternatif olması için yeni bulvarlar açıyoruz.

Şahinbey’deki 40 metrelik alternatif yol yapımında sona doğru

Şahinbey Belediyesi tarafından İnönü Caddesi’ne alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki yolun son aşamasına gelindi.
Eski garajlardaki esnaf için Şahinbey Oto Sanayi Sitesi’ni yaparak yaşanılabilir, geniş ve ferah iş yerleri sunan Başkan Tahmazoğlu eski, köhne iş yerlerini yıkarak, İnönü Caddesine alternatif olarak yapılan yol çalışmalarının son aşamasına geldi.
"Yol çalışmasının sonuna geldik"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İnönü caddesine alternatif yol çalışmasının son aşamasına gelindiğini belirterek, “Şehrimizde artan araç sayısı nedeniyle yetersiz kalan yollara alternatif olması için yeni bulvarlar açıyoruz. Eski garajlar dediğimiz bölgede Boğaziçi Caddemizle, Özdemirbey Caddemizi birbirine bağlıyoruz. Böylelikle Hoşgör Meydanı ile Özdemirbey Caddesi yeni bir meydana kavuşmuş olacak. Burada 40 metre genişliğinde 6 şeritli bir yolumuz olacak. Özellikle İnönü Caddesi, Doğumevi ve Başkarakol Kavşağı’ndan sonra sıkışan trafiğe çözüm olacak. İnönü Caddesinin mevcut genişliği şu anda 20 metre yeni yaptığımız Boğaziçi Bulvarımız 40 metre genişliğinde olacak ve şehrimize ciddi anlamda nefes aldıracak. Şu anda yol çalışmasında sona geldik. Öncelikle kamulaştırma çalışmalarını tamamlayıp, daha sonra reglaj çalışmaları tamamlandı. Daha sonra alt yapı kuruluşları da çalışmalarını tamamladılar. Asfalt sezonun açılması ile birlikte Gaziantep trafiğine rahatlatacak yolumuzun asfalt çalışmalarına en kısa süre içerisinde başlayacağız. Şehrimize yeni bir bulvar kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Şehrimize ve Şahinbey’imize hayırlı olsun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Yıkılma tehlikesi olan bina satın alındı

Yıkılma tehlikesi olan bina satın alındı

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:23
Öğle
12:32
İkindi
16:19
Akşam
19:32
Yatsı
20:58

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Baran Eczanesi
Sehitkamil
Ertürk Eczanesi
Sehitkamil
Gökhan Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Hilal Eczanesi
Sehitkamil
Aydıner Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Istanbul’da Gazıanteplıler Gazılık Ünvanını Kutladı

Istanbul’da Gazıanteplıler Gazılık Ünvanını Kutladı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.